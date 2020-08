Lacanau : des stages de surf pour les non-voyants

Escrime, VTT et athlétisme : Maxime, Paul et leurs amis sont sportifs de haut niveau et préparent les JO de 2021. Tous sont non-voyants, et ils vont pourtant surfer à Lacanau (Gironde). "C'est incroyable, la sensation de liberté, on glisse, ça va super vite. Quand on tombe dans l'eau, on tombe, donc ce n'est pas grave. Cette sensation de liberté, de vitesse, c'est fabuleux", décrit Maxime Lokietek.

Meilleurs que les valides ?

Les cinq copains arrivent même à épater leur coach. "Ils sont presque meilleurs que les valides parce qu'ils y vont à la sensation. Nous on est dans les vagues, toujours dans l'instabilité, on n'est jamais dans une zone de confort. On leur donne des conseils et ils les appliquent à la lettre. C'est super satisfaisant pour nous en tant que coach. Et pour eux, quand ça marche, les sensations sont fabuleuses, il y a de la vitesse et l'équilibre. C'est magnifique", avoue Jérôme Bisson, moniteur de l'école de surf de Lacanau. L'association See Surf propose régulièrement des stages de surf à Lacanau aux mal-voyants et non-voyants.