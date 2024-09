"Il y a vraiment un sport pour tout le monde" : cinq conseils d'une coach sportive pour s'y (re)mettre à la rentrée

Les Jeux paralympiques touchent à leur fin, les élèves ont repris le chemin de l'école, les inscriptions sportives sont ouvertes… C'est bien reparti pour une année, qui sera peut-être placée sous le signe de la pratique sportive pour beaucoup. Car les JO encouragent la pratique d'un sport et sont bénéfiques pour la santé, assure une étude britannique. Magasins de sport, salles de sport et autres clubs sportifs bénéficient tous d'un effet JO. Pour Alexia Cornu, coach sportive et experte en physiologie féminine, "l'effet JO ne peut être que positif. C'est génial parce que, chez les jeunes, cela crée des rêves et des vocations. Pour les adultes, ça va leur redonner envie de s'inscrire dans des salles ou dans des clubs sportifs." Elle prodigue ses conseils à ceux qui ont l'intention de se mettre ou de se remettre au sport.

1 Se dégager du temps

Pour Alexia Cornu, la première chose à faire après avoir décidé de s'adonner à une activité sportive, c'est de "se confronter à la réalité de son planning, d'ouvrir son agenda et de regarder objectivement quels sont les moments qu'on peut dégager pour soi et sa pratique sportive". Une fois un créneau déterminé, l'ajouter à son agenda, afin "de prendre des rendez-vous avec soi-même".

"C'est important de bloquer ce temps-là dès la rentrée, en même temps que les activités des personnes qu'on a autour de soi, pour que tout le monde soit au courant aussi qu'on a dégagé du temps pour soi." Alexia Cornu, coach sportive à franceinfo

Journées à rallonge, emplois du temps chargés et vie familiale à gérer, il n'est pas toujours évident de se dégager du temps. "Tout le monde a 24 heures dans une journée, répond la coach sportive, il y a des personnes qui ont des emplois du temps de dingues et qui arrivent à prendre le temps de faire du sport. On peut décider que sa santé, son corps, c'est une priorité."

2 Se fixer des objectifs réalistes

Deuxième conseil d'Alexia Cornu : "réfléchir pour le long terme et ne pas se faire avoir par l'élan de motivation qu'il peut y avoir à la rentrée, mais s'en servir pour permettre de bien mettre en place des choses. Et souvent, l'erreur que je vois, ça va être des personnes qui vont mettre des objectifs pas réalistes, qui vont, dans l'élan, s'inscrire à plein de choses en même temps et avoir des objectifs démesurés par rapport à leurs contraintes logistiques. Et donc là, le risque, c'est de vite se démotiver", souligne la coach sportive.

Elle invite à être moins ambitieux, à tenir la pratique choisie "jusqu'en décembre par exemple, et éventuellement se rajouter une activité en janvier". "En ajoutant les choses progressivement, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Parce que ce qu'on a mis en place, c'est acquis. Alors que si on a voulu tout mettre en même temps, il n'y a rien d'acquis et le risque c'est de tout arrêter", explique Alexia Cornu.

3 Une activité, plusieurs façons de la pratiquer

L'important, c'est de "choisir une activité qui nous plaît, tout simplement". La coach invite à se diriger vers des sports de loisirs qui font plaisir et du bien à la santé, en se posant les questions "qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas ?", "ai-je envie d'être seul(e) ou entouré(e) de gens ?", "je préfère être à l'intérieur ou dehors ?". "On peut faire un sport pour s'amuser, pour viser des performances, pour retrouver ses amis, parce qu'on apprécie le ou la coach ou en musique parce qu'on adore ça", détaille-t-elle.

"On l'a vu avec les Jeux olympiques qui ont mis en avant plein de sports que le grand public a pu découvrir. Il y a tellement de choix que tout le monde peut s'amuser en faisant du sport et tout le monde peut trouver un sport qui lui plaît." Alexia Cornu, coach sportive à franceinfo

Une fois l'activité sportive choisie, il existe beaucoup d'options pour la pratiquer. Alexia Cornu prend l'exemple du running : "on peut courir seul(e), entre amis, avec un coach ou dans un club." Idem pour le renforcement musculaire qui permet "d'entretenir notre corps, ne pas avoir de douleurs et de se sentir en forme", rappelle la coach. Il y a plein de façons d'en faire : "des séances de body pump avec beaucoup de musique dans des salles de sport avec plein de monde ou des séances très douces comme du yoga. Il y a des séances qu'on peut faire à la maison toute seule aussi avec un accompagnement en ligne..." "Trouver quels sont les éléments de l'activité sportive qui vont nous apporter de la joie et du plaisir, ça va participer au fait que, sur le long terme, on va continuer", assure Alexia Cornu.

4 Diminuer les contraintes au maximum

"Si c'est trop contraignant, le risque c'est de se décourager, alerte la coach sportive. Si c'est à l'autre bout de la ville, si c'est galère de se garer, si par rapport à notre travail, les horaires sont ric-rac, si on n'a pas le temps, ça va générer du stress. Il faut que ça reste facile et accessible."

Pour Alexia Cornu, le sport à la maison est une bonne idée : "Aujourd'hui, on trouve énormément d'options en ligne de tous les niveaux, qui permettent justement de caler une séance avec le moins de contraintes logistiques possibles, parce qu'il n'y a plus la logistique de déplacement, ni les contraintes horaires, ni besoin de matériel." "C'est vrai que là les excuses deviennent difficiles à trouver, ajoute-t-elle. On peut se prévoir une séance avant de commencer à travailler ou alors de se prendre une pause entre le retour du travail et le dîner, ce qui est beaucoup plus facile que d'aller à la salle de sport."

5 La routine idéale pour débuter ou pour s'y remettre

Alexia Cornu distingue activité sportive, "tout type de sport", et activité physique, "le fait de bouger davantage au quotidien". Pour une personne qui a vraiment pas le temps, elle invite à miser sur l'activité physique : "essayer de marcher plus dans la journée, de se garer un peu plus loin quand on va faire les courses par exemple, de sortir une station de métro ou descendre une station de bus plus tôt, prendre systématiquement les escaliers et jamais les escalators ou les ascenseurs."

"On peut rajouter du grignotage d'activité physique pour essayer de compenser le fait qu'on n'ait pas une activité sportive." Alexia Cornu, coach sportive à franceinfo

L'idéal pour une personne qui démarre ou redémarre, complète la coach, c'est de varier les activités : "c'est donc d'améliorer son activité physique et ensuite de faire 1 heure de marche par semaine, seul(e) ou en famille, en écoutant un podcast ou en discutant avec des amis... Il y a plusieurs options mais c'est intéressant pour retravailler un peu l'endurance. Puis, pour travailler la musculation, de faire deux fois 30 minutes d'exercice en faisant un mélange de renforcement musculaire et d'étirement. Ça peut être sous format de yoga, de pilates, de musculation. Là aussi, il y a plein d'options."

"Les étirements sont très importants, pour travailler la souplesse, explique Alexia Cornu, parce qu'on perd énormément en souplesse avec l'âge et c'est très délétère pour le corps sur le long terme, parce qu'on perd en mobilité, et donc en autonomie. Et le renforcement musculaire, c'est essentiel car on perd de la masse musculaire en permanence si on ne fait rien le métabolisme diminue, il y a davantage de stockage des graisses, des douleurs apparaissent..." Plus d'activité physique, de l'endurance, du renforcement musculaire et des étirements sont donc les ingrédients d'une rentrée sportive réussie.