Emploi : les stations thermales recrutent

Des centaines d'emplois sont à pourvoir dans les stations thermales, et ce un peu partout en France. Les clients et curistes sont de retour, et le personnel manque.

Les stations thermales manquent de personnel, alors que les curistes affluent. À Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), Laurence Romano est l'une des rares à avoir postuler au poste de réceptionniste, et a été embauchée en une journée. Si six personnes ont été embauchées, 15 postes ne trouvent pas preneur depuis deux mois. Selon le directeur des thermes, Pascal Boisroux, "les gens ont découvert (…) une autre qualité de vie" avec la crise sanitaire et "sont moins enclins et pressés de retrouver le rythme du travail."

Refuser des clients

À Bagnoles-de-l'Orne (Orne), un saisonnier sur dix n'est pas revenu cette année. Une vingtaine de postes sont vacants. "(…) Nous avions à cœur et nous étions impatients d'accueillir nos curistes comme à l'accoutumé. Il n'en sera pas ainsi puisque nous ne pourrons pas faire face à cette afflux", déplore Bertrand Daban, le directeur des thermes B'o Resort. Si la main d'œuvre manque toujours dans les prochaines semaines, les stations thermales devront refuser une partie de leur clientèle.