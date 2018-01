Course contre la montre pour éviter l'amputation à l'alpiniste Elisabeth Revol

C’est la fin d’un long cauchemar pour Elisabeth Revol, arrivée à Islamabad (Pakistan) hier matin. Après un sauvetage périlleux dans l’Himalaya, cette alpiniste française est aujourd’hui saine et sauve. Mais, son état de santé reste fragile : elle souffre de sévères gelures aux orteils et aux mains. Pour éviter l’amputation, les prochaines heures vont être déterminantes. En France, les médecins ont pour habitude d’agir vite et de perfuser le patient avec un vasodilatateur, l’Iloprost. Mais au Pakistan, les médecins ont mis 24 heures pour trouver l’équivalent de ce traitement.

Médecin urgentiste, guide de haute-montagne, spécialiste des pathologies de l'altitude et du froid, le Dr Emmanuel Cauchy a suivi la patiente à distance. "On n’est pas dans la meilleure configuration. Si on avait eu la personne à Chamonix, on aurait pu guérir ses gelures. Là, on n’est pas dans les conditions les plus parfaites."

Le coéquipier d’Elisabeth Revol, Tomek Mackiewicz, n’a pas pu être sauvé. Il souffrait de graves gelures et d’ophtalmie des neiges, un trouble de la vision causée par la forte luminosité en haute montagne. Avec l’altitude et le manque d’oxygène, il a également été frappé par le "mal des montagnes", un syndrome qui peut provoquer des oedèmes bénins sur la peau, mais également des oedèmes mortels. "Là où ça ne se passe pas bien, c’est dans le cerveau et au niveau des poumons. Dans le cerveau, vous avez un gonflement au niveau d’une boîte qui ne bouge pas. Il y a donc une compression et ça se transforme en oedème cérébral, un peu comme une hypertension intracrânienne. Et puis, au niveau de poumons, ça évolue vers une noyade puisque le seul endroit où peut aller le liquide en question, le plasma, ce sont les alvéoles pulmonaires et donc ça gène la respiration."

Elisabeth Revol devrait être rapatriée en France d’ici 48 heures maximum.