BPCO : l'incroyable défi sportif de Philippe Poncet

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie pulmonaire méconnue qui touche pourtant plus de trois millions de Français. La BPCO se caractérise par un rétrécissement progressif des bronches et donc une insuffisance respiratoire. 80% des malades sont d'anciens fumeurs. C'est le cas de Philippe Poncet qui, malgré sa maladie, s'est lancé un défi : battre le record du monde de vitesse à vélo sous assistance respiratoire.

La BPCO de Philippe s'est développée silencieusement après des années de tabagisme. Aujourd'hui, Philippe doit passer 21 heures par jour sous assistance respiratoire car il ne peut plus absorber l'oxygène normalement. Il a décidé de se remettre au sport il y a seulement cinq ans. Ancien skieur de haut niveau, il choisit le vélo sur piste qu'il a longtemps pratiqué durant ses entraînements.

Si les débuts ont été difficiles, Philippe Poncet a progressé au fur et à mesure des entraînements et a gagné en explosivité et en vitesse, au point de se lancer le défi de battre son record de vitesse sur 200 mètres, en moins de 15 secondes. Pour relever ce défi, un coéquipier lui porte ses bouteilles d'oxygène. La course est très risquée car Philippe peut facilement perdre connaissance et chuter sur la piste.

Le pari est gagné. Philippe Poncet franchira la ligne d'arrivée juste avant les 15 secondes. Au-delà du défi personnel, cette course a permis à Philippe Poncet de faire connaître la BPCO. En France, cette maladie est responsable chaque année de 16.000 décès. Pourtant, elle est encore mal diagnostiquée et aucun traitement ne permet d'en venir à bout.