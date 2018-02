Bien-être : deux parcours de vie en quête d'équilibre

Ce sont deux parcours de vie. Celui d'abord, d'un brillant avocat d'affaires à New-York. De l'autre côté, une journaliste reconnue qui enchaîne les JT. Deux brillantes carrières, deux modes de vie et qui pourtant vont prendre un virage à 180 degrés. "Je n’étais pas à ma place, ce n'était pas moi. J'avais besoin de faire quelque chose qui ait du sens", affirme l'un. L'autre explique avoir voulu "sortir du cadre" pour "chercher une liberté". Les deux ont pourtant fait le même choix : celui du développement personnel et du bien-être.

L'équilibre au cœur des questions

La méditation est devenue la nouvelle vie professionnelle de Jonathan Lehmann. Dans une salle, il donne un cours devant une quinzaine de salariés de Decathlon et livre ses "antisèches du bonheur" du nom de sa structure. Bien loin de la frénésie de Wall Street qui le rendait malheureux, Jonathan a trouvé son équilibre.



Laura Massis, elle, a quitté les plateaux télé il y a plus d'un an et demi. Elle a décidé de mettre ses talents d'intervieweuse au service de la collectivité. Désormais, elle anime des rencontres entre des spécialistes du bien-être et un public toujours plus grandissant.

Le JT

Les autres sujets du JT