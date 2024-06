Activités physiques : 41% des femmes et 27% des hommes ne font pas suffisamment de sport

Une étude publiée ce mercredi 12 juin par Santé Publique France révèle que les Français sont trop sédentaires, plus d’un adulte sur cinq affirme passer plus de 7 heures par jour assis sur sa chaise.

De longues journées passées à travailler assis derrière son bureau : en France, 41% des femmes et 27% des hommes ne font pas suffisamment d’activités physiques. Pourtant, parmi les bons élèves, en Bretagne ou en Occitanie, on trouve les moyens de préparer l’été en douceur. Les aménagements urbains sont un terrain de jeu idéal. "On a un soleil radieux, un peu de vent, la place est magnifique, on peut respirer, c’est le plus important", estime un homme en train de faire du sport en plein air. "Moi qui fais un métier sédentaire, c’est plutôt sympa de pouvoir faire cela, quand je le souhaite", se réjouit un autre homme.

150 à 300 minutes d’activité par semaine recommandées

À l’inverse, la championne toutes catégories de la sédentarité est l’Île-de-France. L’Organisation mondiale de la santé recommande de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d’activités modérées par semaine. Des Français trop sédentaires, qui, à quelques semaines des Jeux de Paris, sont encore loin d’être en forme olympique.