Soupçons de maltraitance chez Orpea : "J'attends une enquête pénale", clame le sénateur LR Bruno Retailleau

"J'attends une enquête pénale" sur Orpea, clame Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et conseiller de Valérie Pécresse pour la campagne présidentielle de 2022, mardi 1er janvier sur France Inter. La ministre déléguée à l'Autonomie a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et d'une enquête financière sur le groupe accusé de maltraitances envers les résidents de ses Ehpad.

"Qu'il y ait des enquêtes administrative et financière, très bien", mais "si c'est aussi grave que ce que dénonce le livre [Les Fossoyeurs, du journaliste Victor Castanet] pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une enquête pénale ? Le gouvernement dispose du ministère public, pourquoi l'action publique n'a pas été engagée ?", s'interroge-t-il.

Par ailleurs, celui qui a été président du conseil général de la Vendée entre 2010 et 2015 estime qu'il "devrait y avoir des contrôles inopinés investis par le département". Il est néanmoins "incapable" de dire combien de contrôles ont eu lieu pendant qu'il dirigeant ce département, mais "sans doute trop peu".

"Aujourd'hui, il y a cinq ou six instances qui peuvent contrôler un Ehpad, c'est beaucoup trop. Je propose simplement de clarifier les choses et de donner cette responsabilité au département parce que c'est l'échelon le plus proche et c'est l'oreille aussi de proximité qui entendra un certain nombre de bruits", explique l'élu LR.