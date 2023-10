Solidarité : les aidants, encore peu accompagnés par leur entreprise

Durée de la vidéo : 1 min

Il y aurait entre 8 et 11 millions d’aidants en France. Ils peinent à concilier vie professionnelle et vie privée et restent peu accompagnés par leur entreprise.

Être présente à toute heure et répondre à n’importe quel besoin. Depuis près d’un an et demi, Anne-Marie accompagne son conjoint malade en tant qu’aidante. Un rôle prenant aussi bien physiquement que mentalement, qui pousse parfois à ne plus prendre soin de soi-même. Comme Anne-Marie, entre 8 et 11 millions de Français sont aidants d’un enfant handicapé ou encore d’un parent en perte d’autonomie.

Entreprise : un tiers des salariés aidants contraints de démissionner pour prendre soin d’un proche

Pourtant, dans le cadre de leur travail, ils sont beaucoup à ne pas bénéficier d’un accompagnement suffisant. Le gouvernement, qui rencontre des responsables de grandes entreprises vendredi 6 octobre, attendent d’elles qu’elles se saisissent d’un sujet qui devrait prendre de plus en plus d’ampleur dans les prochaines années. Objectif pour le gouvernement : mieux reconnaître et valoriser l’engagement des aidants. Et il y a urgence dans le monde de l’entreprise, où un tiers des salariés concernés a été contraint de démissionner pour prendre soin d’un proche dépendant.