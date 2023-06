Solidarité : le food-truck “Tout le monde contre le cancer” sillonne les hôpitaux pour redonner le sourire à patients et soignants

Comme chaque jeudi, la chroniqueuse Valérie Heurtel rapporte les bonnes idées et initiatives des Français. Direction l’hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine, où un food-truck redonne le sourire, le temps d’un déjeuner à des jeunes patients malades et aux soignants.

Des dizaines d’enfants malades de l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) et leurs familles ont pu déserter les services pédiatriques quelques heures pour savourer les hamburgers et desserts d’un food-truck. “Cela m’a fait pleurer de joie”, explique un patient. “On mange plutôt du poisson pané avec des légumes et des pâtes normalement”, poursuit un autre. C’est un chef renommé du Ritz qui est aux fourneaux. “Cela les change de la cuisine de l’hôpital (…), et ça m’apporte de donner du sourire et du bonheur à eux qui ont aussi le droit”, explique Jérôme Legras, chef exécutif du Ritz de Paris.

Les soignants ne sont pas oubliés, et ont droit à un brunch. “On se sent valorisé”, souligne une infirmière. Ce food-truck va sillonner la France pendant deux mois, pour améliorer l’ordinaire des malades.

Des camions pour fédérer

Le camion de “Tout le monde contre le cancer” n’est pas le seul à vouloir fédérer et apprendre aux Français à mieux manger, ou même nager. Le camion de cuisine porté par l’association “Les Insatiables” se déplace dans les écoles pour apprendre aux enfants à mieux manger, et à faire découvrir des goûts nouveaux. Il existe aussi le camion-piscine. “Quand il n’y a pas de piscine à côté de l’école, c’est la piscine qui vient à vous”, explique Valérie Heurtel, sur le plateau de France 2. Il se balade dans les villages, et apprend aux enfants à nager.