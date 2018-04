Déboulonnage de la statue du Dr Sims, père de la gynécologie

La statue de James Marion Sims (1813-1883), située au bord de Central Park, à Harlem, depuis 1894, a été déboulonnée ce 17 avril. Considéré comme le père de la gynécologie moderne, ce médecin originaire de Caroline du Sud a inventé plusieurs instruments de gynécologie et d'obstétrique. Il a notamment perfectionné le spéculum. Mais le Dr Sims a aussi pratiqué des expériences sur plusieurs femmes noires esclaves, le plus souvent sans anesthésie. Il a même, selon des historiens, opéré la même personne trente fois pour perfectionner sa technique.

La décision d'ôter la statue s'inscrit dans le mouvement de contestation qui a réclamé, un peu partout aux États-Unis, le retrait de monuments, plaques ou noms de rues honorant des personnalités connues pour leurs liens avec l'esclavage ou plus généralement la persécution des minorités. Pour y faire écho, le maire de New York, Bill de Blasio, avait confié à une commission l'examen des grands noms honorés par la ville. Des aménagements pour une série de monuments ou plaques commémoratives ont été proposés.

"Il est temps !", a crié une femme noire dans le public d'une trentaine de personnes venues assister à l'enlèvement de la statue controversée. "Sims n'est pas notre héros !", ont scandé d'autres, alors que le monument s'élevait dans les airs.

He performed surgical experiments on female slaves without anesthesia. Now, after years of protests, his statue is being removed from Central Park. https://t.co/jAdHky8aVL pic.twitter.com/LULFByTmAl