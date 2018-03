Vol MH370 de la Malaysia Airlines : l'impossible deuil de Ghyslain Wattrelos

Ghyslain Wattrelos a perdu sa femme, Laurence et deux de ses trois enfants, Ambre et Hadrien âgés de 13 et 17 ans lors de la disparition du vol MH 370 de la Malaysian Airlines. En quête de vérité, il raconte son combat dans un livre.