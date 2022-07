Vidéo Violences envers les médecins : "C'est un phénomène qui est totalement inadmissible", dénonce le ministre de la Santé

Les médecins libéraux sont de plus en plus confrontés à des actes de violence, selon les chiffres de l'Observatoire de la sécurité des médecins publiés mardi.

"C'est un phénomène qui est totalement inadmissible", dénonce le ministre de la Santé François Braun ce mercredi sur franceinfo, après la publication d'une enquête de l'Observatoire de la sécurité des médecins montrant que les médecins libéraux sont de plus en plus confrontés à la violence.

Il y a eu 1 009 incidents qui ont été signalés au cours de l'année 2021. "C'est un phénomène qui est totalement inadmissible et je n'accepterai jamais qu'un soignant soit violenté alors qu'il est là pour soigner et pour sauver des gens, a déclaré le ministre. Il y encore quinze jours en région parisienne, un médecin et deux infirmiers ont été agressés par un patient."

Selon l'étude, moins d'un médecin sur deux porte plainte après une agression. "Je pense qu'il faut porter plainte", a estimé le ministre. Dans le cadre de violences au sein de l'hôpital public, François Braun appelle même les directions des hôpitaux à soutenir les plaintes des personnels soignants.