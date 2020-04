VIDEO. "Je suis un miraculé", témoigne un Italien de retour chez lui après deux semaines de soins intensifs

Après deux semaines de traitement intensif, Gianni est enfin de retour chez lui. "Un de mes amis qui travaille à l'hôpital m'a avoué que selon les médecins ayant examiné la radio de mes poumons, il était possible que je ne m'en sorte pas", raconte-t-il avant d'ajouter : "Je suis un miraculé." Aujourd'hui, Gianni n'est plus positif au Covid-19 mais les médecins lui ont ordonné de rester confiné pour éviter tout risque de nouvelle contamination.

Un nouveau combat

Après sa sortie, Gianni sait qu'une autre bataille l'attend : faire le deuil de son père avec qui il vivait. "De savoir que mon père n'a pas eu de funérailles, de ne pas pouvoir l'embrasser et de le remercier pour tout ce qu'il a fait", confie Gianni, ému. Les médecins ont expliqué à Gianni les conditions dans lesquelles son père est mort. Ils ont dû faire un choix. "Ce que doivent comprendre les gens, c'est que si on est hospitalisés petit à petit, on peut être soignés et sauvés", explique Gianni. Il poursuit : "Si nous arrivons trop nombreux dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de lits, pas assez de personnel et alors ils doivent faire des choix."