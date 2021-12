BRUT

"Tu es trop jeune pour perdre tes seins." "Tu ne pourras plus porter de décolleté." "Tu ne pourras plus porter de bikini." "Personne ne t'aimera, car tu es incomplète." Depuis 12 ans, Sonia était suivie chez Fucam, la fondation pour l'assistance au cancer du sein. "La seule année où je n'ai pas fait d'échographie, c'était en 2020, lorsque la pandémie a commencé. En 2021, le radiologue m'a examinée et m'a dit : "Sandy, pour celui de droite tout va bien, mais dans celui de gauche il y a quelque chose qui ne me plaît pas"", se souvient Sandra laquelle apprend finalement qu'elle a un cancer du sein. En raison de son jeune âge, Sandra s'est donc aussi résignée à se faire retirer les deux seins, par prévention. "À ce moment-là, tu ne penses pas à tes seins. Tu penses à ta vie. Mes seins ont besoin de moi, pas l'inverse", souffle Sandra.

Après son opération, Sandra a voulu montrer son corps. Sans filtre. "Ce que vous voyez sur la photo, c'est les femmes qui m'ont entourée pendant tout ce temps", confie-t-elle. Le processus n'est en revanche pas terminé : Sandra, par exemple, doit continuer à prendre un médicament pendant encore cinq ans.