Vague de chaleur : en Haute-Garonne, le Samu sous tension

Déshydratation, évanouissement, convulsions… Depuis le début de la vague de chaleur, le centre d’appel du Samu à Toulouse (Haute-Garonne) n’arrête pas. "Surtout sur les personnes âgées et les personnes ayant des pathologies cardiaques, qui n’ont pas la sensation de déshydratation et qui refusent de boire", confie Stéphane Drouet, assistant de régulation.

10 % d’appels supplémentaires

Déjà sous tension avec le Covid, l’engorgement des urgences et le manque de personnel, la canicule n’arrange rien avec 10 % d’appels supplémentaire. "Depuis le début de la semaine, on a renforcé les effectifs par anticipation et on a la possibilité d’ouvrir la cellule de crise", confie Pierre Roucolle. Le nombre d’appels au Samu risque de ne pas diminuer. La Première ministre a récemment incité les Français à composer le 15 plutôt que d’aller aux urgences.