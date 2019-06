Trottinettes électriques : bientôt des mesures pour limiter les accidents

Le 17 mai dernier, Isabelle Van Brabant marche d’un pas tranquille pour rentrer chez elle… Mais alors qu’elle traverse un jardin situé en plein cœur de Paris, elle se retrouve soudain projetée au sol « j’ai été heurtée très violemment par une trottinette électrique qui arrivait dans mon dos. J’ai senti une douleur très vive au bras. La main n’était plus dans l’axe du bras » se souvient-elle. Bilan : une double fracture du bras droit. Sa blessure est grave et nécessite une intervention chirurgicale… Puis elle doit attendre 8 mois avant d’entamer un long travail de rééducation. Un drame pour cette musicienne qui redoute de ne plus pouvoir rejouer du piano avec la même agilité.

"L’équivalent d’une personne qui chute du premier étage"

Aujourd’hui, Paris compterait 12 opérateurs de trottinettes électriques et une flotte de 20 000 véhicules en circulation. Plusieurs fois par mois, cet urgentiste reçoit des piétons renversés par des trottinettes. Poignet, coude, genoux, cheville… les blessures aux membres supérieurs et inférieurs sont les plus fréquentes.

« Un traumatisme reçu par un piéton à 20/25km peut engendrer des traumatismes qui peuvent être sévères comme des traumatismes crâniens. C’est l’équivalent d’une personne qui chute du premier étage » explique Dr Rafik Masmoudi. Mais la Mairie de Paris semble décidée à passer à l’offensive. Dès le 1er juillet, le stationnement des trottinettes électriques sera interdit sur les trottoirs, leur vitesse limitée à 20km/h et leur nombre gelé. Des mesures qui seront renforcées après l’adoption définitive de la loi d’orientation des mobilités prévue cet été.