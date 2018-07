Thaïlande : un sauvetage périlleux

Ils sont tous vivants, réfugiés sur un rocher au sec, mais pas encore sortis d’affaire. À l’extérieur de la grotte de Tham Lang, les parents savourent un immense soulagement. Pour eux, l’espoir s’amenuisait depuis neuf jours. Désormais, c’est une autre attente qui commence. Le sauvetage de leurs enfants pourrait en effet nécessiter plusieurs semaines. Le niveau de l’eau reste très élevé dans la grotte, malgré des opérations de pompage.

Les enfants sont affaiblis

Pour sortir, il faut parcourir au moins quatre kilomètres de boyaux étroits et inondés. Problème : aucun des enfants ne sait nager. Il va falloir les former à la plongée. Des masques et des bouteilles d’oxygène vont leur être acheminés dans les prochaines heures. L’opération s’annonce risquée, d’autant que les petits rescapés sont faibles. Ces derniers n’ont en effet pas mangé depuis neuf jours et il faut donc les réalimenter. Des médecins vont se relayer à leurs côtés. Le feuilleton n’est malheureusement pas encore terminé.

