Stéphanie Fugain : "le don du sang est avant tout un don de vie"

Seulement 5% des Français donnent leur sang régulièrement. C'est peu et malheureusement ça n'évolue guère dans le temps. "On n'a pas encore réussi à rentrer dans le quotidien cette problématique de donner son sang. Cette dernière n'est pas nouvelle. Pourtant, 95% des Français sont favorables aux dons, mais trop peu osent franchir le pas", explique Stéphanie Fugain sur le plateau du Soir 3. Et d'ajouter : "C'est d'abord une histoire d'éducation. Si les parents étaient donneurs et qu'ils éduquaient leurs enfants dans cet esprit, il y a de fortes chances qu'ils deviennent des potentiels donneurs à leur tour".

Aider les enfants en participant à la campagne "1, 2, 3 soleil"

Avec son association, Laurette Fugain a lancé cet été la campagne "1, 2, 3 soleil" pour rendre le sourire aux enfants hospitalisés. C'est un appel aux dons. "Les gens ont simplement à envoyer le mot 'soleil' avec leur téléphone portable au 92101. Trois euros seront prélevés sur leur facture et ainsi ils vont venir alimenter une grosse cagnotte qui servira à réaliser un projet dans un centre pédiatrique", raconte la présidente de l'association, qui ne parle pas de don de sang, mais de "don de vie".

