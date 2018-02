Se former pour aider les SDF

Plusieurs fois par semaine, ils organisent des maraudes nocturnes pour venir en aide aux sans-abri. Depuis quelques mois, les bénévoles de la Croix-Rouge organisent des formations pour transmettre leur expérience du terrain. Les participants sont des volontaires extérieurs à l’association. Ils aimeraient simplement apporter leur soutien aux sans-abri mais ne savent pas toujours comment s'y prendre. "Je marche à côté de SDF dans la rue et je suis incapable de faire autrement qu'un petit signe de tête, pour les aider. Donc si je peux m'approcher, leur donner un numéro de téléphone pour qu'ils soient accueillis, qu'ils soient mieux aidés que par un simple sourire délivré par un passant, j'en serai heureuse", témoigne Fanny, retraitée.

À travers des jeux interactifs, les volontaires apprennent quels sont les deux principaux outils pour aborder une personne vulnérable : l'observation et l'entrée en contact. Ces réflexes vont permettre de gommer des mauvaises habitudes. Dimitri est étudiant, et il le confirme : "On a souvent ce réflexe de passer à côté d'une personne sans la regarder, de faire comme si de rien n'était. Du coup ces jeux vont nous pousser à faire plus, ou du moins à réaliser qu'elle a besoin d'aide".

La première demande du public que la Croix-Rouge accompagne, c'est l'envie d'être écouté. Avant le besoin de nourriture, de matériel. S'adapter aux besoins et oser agir, ce sont les principes que souhaite transmettre la Croix-Rouge. Il est aussi important de savoir déceler une situation d'urgence pour pouvoir passer le relais quand c'est nécessaire, en appelant le 115 par exemple.

Cette formation d'une heure est gratuite et ouverte à tous dès 12 ans. À savoir : ce module n'est pas seulement consacré aux personnes sans abri, mais plus globalement aux personnes en situation de détresse, celles qui subissent des violences physiques, psychologiques ou qui sont isolées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Croix Rouge.