Santé : une file d'attente pour espérer voir un médecin

C’est une file d’attente que l’on a plus l’habitude de voir devant les magasins lors des soldes. Mais à Evron (Mayenne), des dizaines de personnes ont fait la queue pendant plusieurs heures devant la maison médicale pour obtenir un rendez-vous chez le médecin. Une situation qui exaspère les riverains. "On n’a pas le choix, souffle une patiente. Mon médecin est parti en retraite donc je n’ai personne", avant d’ajouter : "mon chien est soigné, c’est démoralisant, les gens n’en peuvent plus".

1 800 personnes sans médecin

Nouvellement installé, le Dr. Romaric André a fait de son mieux pour voir le maximum de personne. "J’ai pris toutes ces personnes pour leur expliquer à l’avenir comment on allait s’organiser pour les prendre en charge", explique-t-il. Mais lors de sa fermeture, plus de 50 personnes n’avaient pas été auscultées. De son côté, la mairie fait de son mieux pour attirer de nouveaux praticiens. Elle va d’ailleurs injecter 70 000 euros sur deux ans pour les loger. "Un projet immobilier est en cours, explique Joel Balandraud, maire d’Evron. Des bureaux vont également arriver courant octobre pour équiper la maison médicale", souligne l’édile. Malgré ces efforts, et les arrivées de trois praticiens en 2022, les autorités annoncent que 1 800 personnes resteront sans médecin à Evron.