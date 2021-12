Santé : un nouveau médicament pour lutter contre la presbytie

C'est peut-être la dernière fois que Tony Wright, atteinte de presbytie, mettra ses lunettes pour lire. Elle a en effet testé un nouveau médicament, le Vuity, en vente depuis peu aux États-Unis. "Je mets juste quelques gouttes le matin. Ça m'a changé la vie", confie-t-elle. Le traitement agit en une quinzaine de minutes, ce qui permet de ne plus avoir besoin de lunettes ensuite. Concrètement, une goutte par œil offre une vision plus nette pendant six à dix heures, selon son fabricant.

Réduire la taille de la pupille

Ce médicament, délivré sur ordonnance, utilise la capacité naturelle de l'œil de réduire la taille de sa pupille. "La réduction de la taille de la pupille augmente la profondeur de champ", explique le docteur George Waring, auteur principal de l'essai clinique. Le médicament Vuity coûte environ 80 dollars pour un mois d'utilisation. Il fonctionne mieux chez les personnes âgées de 40 à 55 ans, selon le porte-parole du fabricant.