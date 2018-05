Santé : les généralistes au secours des urgences

Ce n'est pas la grande foule aujourd'hui, mais chaque année, 50 000 patients passent par les urgences de Montfermeil (Seine-Saint-Denis). Et lors des pics d'affluence, les premiers arrivés ne sont pas forcément les premiers soignés. Ici, l'hôpital s'est réorganisé : pour réduire l'attente la nuit lorsque les patients affluent, c'est une infirmière formée qui est au poste d'aiguillage. Selon les critères de gravité, les patients sont guidés vers la Maison médicale de garde.

Des incitations

Celle-ci, ouverte de 20 heures à minuit et les week-ends, est située juste en face de l'hôpital. Il y a déjà eu 3 700 visites en deux mois. Ici, 25 généralistes comme le docteur Laghmari assurent les gardes, des cas bénins uniquement. Les médecins qui se relaient ici sont jeunes, motivés et très volontaires. "Il y a des incitations qui amènent le médecin à faire ces gardes-là", explique le Dr Laghmari. Inconvénient : le patient avance les frais. Avantages : il attend bien moins longtemps et juste à côté, à l'hôpital, on apprécie le coup de main.

