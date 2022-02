Santé : le rôle primordial de la prévention et du suivi des maladies

Faute d’une bonne couverture santé, un Français sur quatre a déjà renoncé à se faire soigner et cela peut avoir des conséquences. Le médecin et journaliste Damien Mascret fait le point sur le plateau du 19/20.

"Quand on n’hésite pas à consulter son médecin, on n’hésite pas à lui parler des symptômes, même des symptômes inhabituels. Par exemple, on a un enfant et un adolescent qui se met à boire beaucoup d’eau, c’est peut-être qu’il débute un diabète. Cela veut dire que sur les 2 300 enfants ou adolescents qui débutent un diabète chaque année, malheureusement, la moitié va se retrouver aux urgences en coma diabétique, alors que 9 fois sur 10, les parents avaient bien repéré les symptômes", indique le médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20.



"La prévention est cruciale"

Il y a aussi la prévention et le suivi des maladies. "C’est surtout le suivi des maladies invisibles comme le diabète, le cholestérol, l’hypertension, parce que là, si le bilan est moins bon, votre médecin va évidemment ajuster le traitement donc c’est très important. Puis la prévention est cruciale", poursuit le médecin.