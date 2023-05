Santé : le retour des personnels soignants non-vaccinés

En France, les personnels soignants non-vaccinés pourront retourner au travail à partir de lundi 15 mai. Le décret du gouvernement est paru dimanche 14 mai au Journal officiel. Le retour de ces personnels, écartés pendant la crise du Covid, pose toujours quelques questions.

Deux pompiers volontaires viennent de passer un an et demi à l’extérieur de leur caserne, suspendus car ils ne voulaient pas se faire vacciner. À la veille de leur retour au travail, c’est l’inquiétude. "Le problème c’est qu’aujourd’hui, est-ce que notre hiérarchie à La Réunion ne va pas mettre de bâtons dans les roues aux pompiers qui n’ont pas pu et pas fait l’injection en question", s’interroge Frédéric Grondin, pompier volontaire – syndicat participatif 974. "On a été jetés comme des malpropres. Il y a un peu d’amertume", reconnaît Bernard Beaupage, pompier volontaire.

Une période sans salaire, mal vécue par beaucoup

Difficile de dire précisément combien de professionnels vont reprendre le travail, lundi 15 mai. Soignants, personnels des hôpitaux et des maisons de retraites, ambulanciers, aides à domicile, ils seraient quelques milliers à avoir été suspendus. Une période sans salaire, mal vécue par beaucoup. Du côté des établissements de santé, l’accueil des non-vaccinés promet d’être compliqué pour les antivax les plus militants. Nombre de médecins dénoncent le retour des non-vaccinés. Pour la suite, l’Académie nationale de médecine recommande que les vaccinations contre le Covid et même la grippe, deviennent obligatoires pour tous les personnels soignants.