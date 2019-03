Santé : le retour de la rougeole

La station de Val Thorens (Savoie) est touchée par une épidémie de rougeole. Depuis fin janvier, 47 cas ont été recensés. Les vaccinations sont désormais gratuites pour tenter d'enrayer l'épidémie de cette maladie très contagieuse. En France, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Plus 2 269 en seulement un an. Aujourd'hui, l'Unicef alerte. "Le manque d'action aujourd'hui aura des conséquences désastreuses pour les enfants de demain", a tweeté l'organisation humanitaire vendredi 1er mars. Pour l'ONG, la seule solution est la vaccination.

Trois morts en 2018

Mais les patients sont de plus en plus sceptiques face à la vaccination. Depuis le 1er janvier, ce vaccin est désormais obligatoire pour les nouveau-nés. Mais pour le docteur Emmanuel Grimpel, chef du service pédiatrie générale à l'AP-HP, "tous les sujets qui n'ont pas été rattrapés n'ont pas été vaccinés et c'est ce rattrapage-là qui serait indispensable." L'an dernier en France, trois personnes sont mortes de la rougeole, et 136 000 dans le monde.

Le JT

Les autres sujets du JT