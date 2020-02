Santé : le juteux marché des médecines parallèles

Jeudi 20 février, l'équipe d'Envoyé spécial infiltre le juteux marché des médecines parallèles. On parle de naturopathes, énergéticiens ou encore de sonopathes. En France, il existerait près de 400 médecines alternatives dont certaines sont particulièrement contestées. Thierry Casasnovas fait partie de ceux qui livrent un discours anti-médicament.

Un ancien boulanger reconverti

Il défend à la place la méthode crudivore. Par ailleurs, il prône le jeûne et la consommation de légumes crus pour se régénérer. Il prétend que sa méthode fortifie le système immunitaire. Pourtant, cette star des réseaux sociaux n'est pas médecin. C'est un ancien boulanger devenu conseiller en phytothérapie. Depuis 2014, plus de 500 signalements ont été faits à son sujet. Il vante les mérites, entre autres, des extracteurs de jus. Un appareil vendu entre 150 et 1 200 euros. Il toucherait une commission d'au moins 10%, chiffre qu'il ne confirme pas.

