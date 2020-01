Santé : l'épidémie de gastro-entérite se propage

C'est l'invité de la période de Noël qu'on aurait préféré ne pas voir arriver. Maux de ventre, vomissements : l'épidémie de gastro-entérite gagne du terrain ces derniers jours. "C'est une période de brassage scolaire, donc de brassage de populations, explique le médecin généraliste Mickael Frugier. Du coup, automatiquement, un virus très contagieux, donc beaucoup de personnes contaminées et un virus qui se dissémine très facilement."

289 cas pour 100 000 habitants

Cette année, la maladie est précoce et particulièrement virulente. On compte 289 cas de gastro-entérite pour 100 000 habitants. Toutes les régions sont concernées, mais le Grand-Est, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie sont les plus touchées. Mais pour se soigner, pas forcément besoin de médicaments. La première chose à faire, en cas de symptômes, beaucoup boire, privilégier les féculents comme le riz ou les pommes de terre.