Santé : des médecins généralistes n'acceptent plus la carte Vitale

Ils seraient de plus en plus nombreux à ne plus accepter la carte Vitale. Les médecins généralistes décident de se déconventionner. Cette pratique leur permet d'imposer leurs propres tarifs et empêche les patients de se faire rembourser. Cette décision intervient dans un contexte tendu pour la profession. Depuis plusieurs mois, la colère gronde chez les médecins libéraux, engagés dans un bras de fer avec l'Assurance maladie. Ils demandent notamment la revalorisation des consultations.

Une revalorisation jugée insuffisante

"Pour suivre 1 000 à 1 500 patients, je gagne 3 500 euros par mois, en tant que médecin tout seul. Si j'embauche un assistant à temps plein, il me restera 1 500 euros. Ce n'est pas viable économiquement", confie un médecin généraliste. Début novembre, une revalorisation d'1,50 euro par consultation leur a été accordée. Une augmentation jugée insuffisante pour les professionnels de santé.