Santé : traitements, prévention, signes avant-coureurs... Mieux connaître la maladie d'Alzheimer

S'il n'existe pas de traitement miracle pour guérir de la maladie d'Alzheimer, cela pourrait être le cas dans les années qui viennent. En effet, certains sont efficaces "sur les lésions que l'on voit dans le cerveau", indique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures de France 2, mardi 21 septembre. Il est également possible de ralentir la maladie en dormant profondément, en faisant de l'exercice ou en faisant attention à son audition.

Des signes avant-coureurs

Parmi les signes avant-coureurs, la mémoire est le plus évident. "Mais attention, ce n'est pas simplement oublier où on a mis ses clés, c'est un petit peu plus spécifique", précise Damien Mascret. "Si vous répétez plusieurs fois la même question et que vous n'avez visiblement pas mémorisé la réponse, si vous vous perdez dans votre quartier ou si vous avez oublié le dîner d'hier", il est préférable de consulter.