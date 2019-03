Samu : un centre de formation haute technologie à Amiens

Le téléphone sonne sans discontinuer, les appels d’urgence s’enchaînent… A première vue, tout ressemble à un centre de SAMU classique sauf qu’ici, tout est faux. Cette salle, construite à quelques mètres du CHU d’Amiens, abrite un centre de simulation de régulation médicale en France.

Elle permet aux équipes du SAMU de s’entraîner à répondre à tout type d’appel. Il s’agit de sons préenregistrés par des acteurs et sélectionnées par un logiciel. En fonction de la question posée, l’ordinateur envoie une réponse plus vraie que nature. Accouchement en urgence à domicile, attaque massive au fusil… Les médecins et régulateurs en formation sont soumis à des scénarios variés. Une des médecins explique qu’elle s’est entièrement prise au jeu, plongée dans la réalité grâce aux voix et aux sons d’ambiance très réalistes.