Le GAEC La Ferme Chapuis retire six produits en raison de la présence possible de la bactérie Escherichia coli.

La marque "Le GAEC La Ferme Chapuis", basée en Haute-Loire, a annoncé le 29 novembre le rappel de six fromages au lait cru en raison de la présence possible de la bactérie Escherichia coli, qu’elle estime "hautement pathogène". Les fromages concernés ont été retirés des grandes surfaces, des épiceries, des fromageries et des marchés sur tout le territoire.

En Haute-Loire et dans la Loire, cette marque est commercialisée chez Casino, Intermarché, Grand Frais, Super U, Carrefour Market, Auchan ou dans les Magasins Gérentes. Ailleurs en France, elle est vendue dans les Magasins Gérentes.

29 lots et six appellations

Sont concernés 29 lots, commercialisés du 26 août 2018 au 28 novembre 2018 sous les appellations suivantes :

Bassoise nature

Bassoise bleue

Bassoise aux artisous

Perle de Compostelle

Tome bassoise

Bassoise bleue aux artisous

Si vous en avez acheté, ne les consommez surtout pas et rapportez-les au point de vente. Si vous en avez consommé, contactez dès à présent votre médecin traitant. Vous pouvez contacter la marque "Le GAEC Ferme Chapuis" au 04.71.66.73.54 ou au 06.84.39.82.26.