Pouvoir d'achat : les lunettes remboursées à 100% au 1er janvier

Il y a un an, le gouvernement lançait l'opération zéro reste à charge, avec l'objectif affiché d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Au 1er janvier, un nouveau palier va être franchi avec l'arrivée de lunettes remboursées à 100 %, quelle que soit la mutuelle du client. Chaque opticien a, ainsi, l'obligation de proposer des modèles de lunettes remboursés à 100%, 17 pour les adultes, 10 pour les enfants, avec des verres traitants tous les troubles visuels et garantis anti-rayures et antireflets. "Vous serez remboursés, même si vous avez des verres fins, si votre correction l'oblige", explique l'opticien Adrien Chetrit. Fabriquées en Asie pour être moins chères, ces lunettes ne devront pas excéder les 30 euros.

Les dents et les oreilles aussi concernées

Les yeux ne sont pas les seules parties du corps concernées par cette mesure au 1er janvier. Chez les dentistes, pas moins de huit prothèses et couronnes seront remboursées à 100%. Côté prothèses auditives, si la fin du reste à charge n'est pas pour tout de suite, le prix, en comptant les deux oreilles, va baisser de 500 euros.