Pénurie de vaccins contre la grippe

C'est une première en France, les réserves de vaccins sont presque épuisées. Selon Europe 1, des stocks supplémentaires devraient bientôt être mis en vente.

"C’est la première fois en France qu’on a quasiment utilisé tous les stocks de vaccins commandé", a annoncé lundi 17 décembre la ministre de la Santé Agnès Buzyn. C’est une bonne nouvelle : ça veut dire que "le message de l’intérêt de la vaccination commence à passer".

Cette année, le nombre de vaccins disponibles était 10% plus élevé que l'année dernière et il est nécessaire d'en commander davantage. "J'essaie d'avoir les stocks le plus rapidement possible, donc je ferai des annonces dès qu'il y aura des nouveaux stocks mis à disposition dans les jours qui viennent", a continué Agnes Buzyn.

D’ailleurs, a rappelé la ministre, "il y a encore du temps pour se faire vacciner, la grippe n’est pas encore arrivée. Et en plus le vaccin de cette année protège bien contre les virus qui circulent actuellement dans l'hémisphère sud".

Une campagne de vaccination efficace

La campagne de vaccination antigrippale qui a débuté le 6 octobre et les différentes mesures qui l'accompagnaient, ont donc porté leurs fruits. Ainsi, depuis cette année toutes les personnes majeures pour qui le vaccin est recommandé (les plus de 65 ans, les patients atteints de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité morbide), peuvent retirer leur vaccin à la pharmacie et se faire vacciner par un médecin, un infirmier ou une sage-femme.

Dans quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie), elles peuvent également se faire vacciner par un pharmacien.

A lire aussi : 12 millions de personnes concernées par la vaccination antigrippe

Entre 200 et 300 000 flacons bientôt disponibles

Selon Europe 1, le laboratoire Sanofi Pasteur va destiner à la France entre 200 et 300 000 flacons de vaccin destinés à l’étranger. Ils devraient bientôt distribués aux pharmacies.