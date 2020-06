Paris : les soignants se mobilisent et demandent une réforme

Les soignants ont appelé tous les Français qui les ont applaudis ces derniers mois à les rejoindre dans la rue. La journaliste Jihane Benzina, sur place, rapporte : "Ici, le slogan autour de moi est ‘c’est fini les applaudissements, place au rassemblement’. L’objectif aujourd’hui est de capitaliser sur cette sympathie, ce soutien de la population aux soignants depuis cette crise sanitaire."

Un plan de recrutement exigé

Le but du personnel soignant est de faire "pression sur le gouvernement, à l’heure où des négociations ont lieu ici, au ministère de la Santé, dans le cadre du Ségur de la Santé". "Une dizaine de syndicats, de collectifs de soignants sont à l’origine de cette manifestation. Leur revendication est une hausse de salaires entre 300 et 400 euros, un plan de recrutement et puis l’arrêt des fermetures de lits, de services et d’établissements", rajoute la journaliste.

