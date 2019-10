Nice : des malades du cancer bénéficient d'un suivi personnel par téléphone

C'est l'autre facette des soins apportés aux malades du cancer. Une fois rentrés chez eux, la question de l'accompagnement s'avère primordiale. À Nice (Alpes-Maritimes), l'initiative de l'hôpital retient l'attention. René Bertolotti a 77 ans et a été opéré à Nice. Il vit seul dans le Var, mais depuis quatre ans, une infirmière garde le contact avec lui et l'appelle afin de prendre des nouvelles, le rassurer et échanger. L'équipe soignante est persuadée qu'avoir un bon moral est important pour l'efficacité des soins.

Une demi-journée au téléphone

"Quand je replonge, je l'appelle. Elle me réconforte, il y a un truc. J'aime bien, ça me fait du bien", confie René Bertolotti. Il bénéficie ainsi d'un programme disponible pour les personnes âgées, sans aucune condition. Dominiqe Saja, l'infirmière, consacre une demi-journée aux appels. Elle discute avec les patients de leur traitement, mais aussi de leurs projets. "J'ai une des patientes qui m'a appelée son coach", raconte-t-elle.