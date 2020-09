Myopie : comment bien traiter ce trouble chez les adultes

Si des solutions sont actuellement à l’étude pour traiter durablement la myopie chez les enfants, l’équivalence n’est pas garantie chez les adultes. "Tout d’abord, il y a les lunettes qui s’imposent", explique le docteur et journaliste Damien Mascret, invité du 13 Heures. Le médecin met toutefois en garde : "Si vous avez une myopie qui est mal corrigée, elle risque d’évoluer plus rapidement. Il ne faut donc pas hésiter à consulter l’ophtalmologiste si les lunettes ne sont pas au point."



L’ orthokératologie , le port nocturne de lentilles

Les lentilles peuvent aussi corriger la myopie, plus précisément via l’orthokératologie. Cela désigne le port nocturne de lentilles corrigeant la myopie. "Cela peut suffire à corriger la courbure de la cornée et avoir un bénéfice visuel dans la journée", indique Damien Mascret. La chirurgie au laser est aussi efficace. À travers ce procédé, il est également possible de corriger d’autres anomalies comme l’astigmatisme, qui consiste à voir des formes déformées alors qu’elles sont droites.

