Mick Jagger va se faire opérer du coeur

Coup dur pour les fans des Rolling Stones. Le mythique groupe de rock a annoncé qu’il annulait sa tournée prévue aux Etats-Unis et au Canada. En cause : la santé de Mick Jagger. A 75 ans, la rock star doit se faire opérer d’une valve cardiaque. L’opération est prévue vendredi 5 avril à New-York. Le communiqué ne précise pas quelle valve est concernée, mais après 70 ans, la maladie des valves la plus fréquente est le rétrécissement valvulaire aortique. En effet, avec le temps, des dépôts de calcaire peuvent encrasser les valves. Devenues plus épaisses, elles ne s’ouvrent plus correctement, ce qui peut gêner le flux sanguin.

Opération à coeur ouvert ?

Dans ce cas là, il faut remplacer la valve cardiaque. Deux techniques sont possibles. La première consiste à retirer la valve et mettre à sa place une valve artificielle. Cela nécessite une opération à cœur ouvert. La seconde s’effectue par le biais d’un cathéter, un tube mince et flexible, que le chirurgien fait progresser par l’artère fémorale jusqu’au cœur. On peut alors « écraser » la valve défaillante avec la prothèse. Cette technique, moins lourde que la précédente, est réservée aux patients les plus fragiles.

Mick Jagger est encore en bonne forme. Il y a donc fort à parier qu’il pourra bénéficier d’une opération à cœur ouvert. Même si ses fans sont inquiets, le rocker devrait pouvoir rapidement remonter sur scène.