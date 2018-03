Lombalgie : des traitements trop coûteux et peu efficaces

Alors que la lombalgie est devenue la principale cause d’invalidité dans le monde, nombre des traitements proposés pour la soulager sont inutiles et nocifs, selon une synthèse de l’état des connaissances sur la maladie publiée dans le Lancet.

Se référant aux travaux les plus récents sur la prévalence des douleurs lombaires dans le monde, les contributeurs de la revue The Lancet confirment dans un article publié le 22 mars que la lombalgie constitue désormais la principale cause d'invalidité dans le monde, avec plus de 540 millions de personnes limitées dans leurs activités quotidienne.

Le nombre de personnes concernées a augmenté de 50% en 25 ans, et continuera à progresser avec le vieillissement de la population mondiale et le développement de l’obésité.

Opioïdes, injections vertébrales... des traitements souvent inappropriés

Parallèlement à ce développement rapide, les pathologies (et leurs causes) sont aujourd’hui "mal comprises, et mal prises en charge médicalement", expliquent les auteurs de l’une des études, qui dénoncent " des interventions coûteuses, mais de faible valeur thérapeutique".

"Partout dans le monde, on constate un usage inappropriée de l’imagerie [par radiographie], [de l’incitation au] repos, des analgésiques opioïdes, des injections vertébrales et de la chirurgie", bien souvent inappropriées aux situations rencontrées, au regard de l’état des connaissances scientifiques pourtant accumulées dans le domaine.

"La majorité des cas de lombalgie [sont efficacement traitées par] des interventions physiques et psychologiques simples, qui maintiennent les gens actifs et leur permettent de rester au travail", observe dans The Lancet la professeure Rachelle Buchbinder, co-auteure d’un des articles. "Souvent, cependant, ce sont des traitements plus agressifs et d’une efficacité douteuse qui sont promus et remboursés."

la rédaction d'Allodocteurs.fr