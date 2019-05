Listeria : une femme perd son enfant in utero

Dans le Pas-de-Calais, une femme a perdu l'enfant qu'elle portait suite à une contamination par la listeria. Une consommation de fromage pourrait être en cause.

C'est le deuxième cas en France en quelques semaines : une femme enceinte a perdu son bébé in utero dans le Pas-de-Calais, contaminé à la listériose, a appris l'AFP mardi 28 mai, auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France.

Des fromages en cause

En fin de semaine dernière, les autorités sanitaires avaient confirmé le décès d'une femme dans l'Yonne d'un cas de listériose. L'enquête alimentaire a identifié entre autres, la consommation d’un fromage de la société Fromagère de la Brie. La famille a déposé plainte.

Le 10 avril, les ministères de la Santé et de l'Agriculture avaient annoncé le rappel de crèmes et fromages au lait cru et au lait pasteurisé fabriqués par cette société sur son site de Saint-Siméon (Seine-et-Marne).

Selon l'ARS des Hauts de France, une enquête de la Direction départementale de la protection de la population (DDPP) doit déterminer les causes du décès du foetus, notamment pour savoir s'il pourrait être lié à la consommation de ce fromage.

Le patron de la fromagerie quitte ses fonctions

D' après une information du Parisien, Philippe Bobin, le chef de l'entreprise Fromagère de la Brie est très affecté par la nouvelle. "L’idée que nos fromages puissent rendre les gens malades m’est insupportable", a-t-il déclaré.

Depuis cinq ans, c’est la quatrième fois que ses fromages sont rappelés pour cause de listeria. En 2013, 2015 et 2018, les autorités avaient suspendu l’activité de l’usine plusieurs semaines mais aucune infection mortelle n’avait été retrouvée.

"Nos motivations ne sont pas mercantiles, nous sommes une petite entreprise familiale qui emploie 65 salariés. Des analyses régulières sont faites sur les fromages mais malheureusement, avec le lait cru, il y a davantage de risques" s'est justifié le chef d'entreprise auprès du Parisien. Il a dit vouloir quitter ses fonctions dans une quinzaine de jours, estimant qu'il faisait un métier trop risqué.

La listériose est une maladie potentiellement grave, surtout chez les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. Elle peut se traduire notamment par de la fièvre, éventuellement accompagnée de maux de tête.