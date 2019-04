VIDEO. La psychiatrie en France est malade

C'est un drame pour chaque malade, chaque famille, mais aussi pour le pays tout entier. Chaque année, deux millions de Français sont soignés pour des troubles psychiatriques, deux fois plus qu’il y a dix ans. Au cours de sa vie, un Français sur trois est atteint de troubles sévères : dépression, bipolarité, schizophrénie, troubles obsessionnels... La psychiatrie est aujourd’hui devenue un enjeu national, avec des coûts directs et indirects évalués à 80 milliards d’euros par an.

Des soignants en colère

Du Havre à Aix-en-Provence, en passant par Rennes et Amiens, les caméras de "Pièces à conviction" ont pu pénétrer derrière les murs des hôpitaux psychiatriques pour montrer l’état de délabrement, le manque de personnel ou la pratique de méthodes contestées comme l’isolement et la contention. Face à cette situation, les 50 millions d'euros promis au secteur de la psychiatrie le 21 décembre 2018 par la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn n’ont pas calmé l’inquiétude et la colère des soignants.

Cette enquête est diffusée en intégralité dans le magazine "Pièces à conviction" mercredi 10 avril à partir de 21 heures sur France 3 .

