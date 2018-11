Pneumonie : comment la prévenir ?

En France, 400.000 à 600.000 personnes contractent une pneumonie chaque année. Cette infection bactérienne peut vite dégénérer si elle n'est pas traitée à temps. Le Dr Gilles Dixsaut, physiologiste respiratoire, explique : "On va avoir globalement des signes d’infection, avec de la fièvre très élevée, une augmentation de la fréquence cardiaque, respiratoire... Au niveau spécifiquement pulmonaire, on a une zone complète du poumon qui ne va plus participer aux échanges parce qu'elle est remplie de sécrétions, de pus...".

La pneumonie entraîne chaque année jusqu'à 16.000 décès. Souvent, c'est une complication d'une maladie qui s'aggrave comme la grippe ou la rougeole. En se protégeant contre ces pathologies, on limite les risques de pneumonie. Cette affection respiratoire peut aussi être évitée en se vaccinant contre les bactéries directement responsables, le pneumocoque et l'haemophilus influenzae. Le vaccin est recommandé aux populations à risque : les personnes âgées et les patients immunodéficients.

La pneumonie se soigne par des traitements antibiotiques par voie orale ou injectable si la maladie est déjà avancée.