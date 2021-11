Journée mondiale du diabète : une thérapie prometteuse

Le diabète est une maladie en progression en France. Elle touche 5,3% de la population avec, souvent, des traitements lourds. Une nouvelle thérapie suscite l'espoir à l'hôpital de Strasbourg (Bas-Rhin) : la greffe de cellules du pancréas. "On va prélever le pancréas d'un donneur en état de mort cérébrale et on va isoler les cellules productrices d'insuline et les injecter dans le foie d'une personne diabétique", explique Marion Munsch, médecin assistante spécialiste. Un patient traité ainsi se félicite de sa guérison : "Plus de diabète, plus de souci".

Ne pas hésiter à se faire dépister

En France, entre 500 000 et 800 000 personnes ignorent qu'elles sont malades d'où l'importance de développer la prévention, mais aussi le dépistage, comme l'opération organisée sur un marché de Rouen (Seine-Maritime) dimanche 14 novembre à l'occasion de la Journée mondiale du diabète.