Jordanie : un hôpital de MSF pour les blessés de guerre de la région

La Jordanie, est un des rares pays du Moyen Orient à ne pas être en conflit. C’est pourquoi Médecins sans frontières y a ouvert un hôpital de chirurgie reconstructrice. Il accueille 600 patients par an, venus de toute la région : Irak, Syrie, Gaza ou Yémen…

Les patients admis ici sont des civils très gravement blessés, qui ont parfois dû attendre plusieurs mois pour être soignés. C’est ce qui a poussé MSF à développer une approche globale, et unique, pour les prendre en charge. Antibiothérapie contre les infections, prise en charge de la douleur, soutien psychologique, et rééducation afin de les amener à la meilleure réhabilitation possible et de leur rendre le plus d’autonomie possible. Et surtout leur dignité au patient.

Si vous souhaitez soutenir Médecins sans frontières, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ONG : www.msf.fr