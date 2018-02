J.O d\'hiver : la gastro-entérite met 1.200 agents de sécurité hors course

Moins d'une semaine avant le début des JO-2018 de Pyeongchang, les 1.200 employés d'une entreprise de sécurité ont été contraints d'interrompre leur participation, pour éviter de propager un norovirus.

Les organisateurs des JO-2018 de Pyeongchang, dont la cérémonie d'ouverture a lieu vendredi, ont annoncé ce 6 février que plus de 1200 agents de sécurité ont été touchés par une épidémie de gastro-entérite. "Ces 1200 personnes ont été contraintes d'abandonner leur fonction", a commenté auprès de l'AFP un officiel du comité local d'organisation (POCOG). "Ils ont été remplacés par 900 militaires", a-t-il ajouté.

Sur ces 1.200 personnes, 41 ont ressenti ce 4 février "de soudaines diarrhées et envies de vomir", et ont été transférées à l'hôpital où il leur a été diagnostiqué un norovirus. À l'origine de la plupart des gastro-entérites, les norovirus sont hautement contagieux et peuvent se transmettre par la nourriture ou l'eau.

Le personnel touché, tous des employés d'une entreprise privée, étaient logés dans un centre pour jeunes de Pyeongchang, séparé du village des athlètes. Les autorités sanitaires enquêtent sur l'origine du virus.

