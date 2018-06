Hôpital : retour en vue des établissements de proximité

Le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie prône le retour aux établissements de proximité. L'objectif est de désengorger les hôpitaux géants qui ne parviennent plus à accueillir correctement les patients. "Il faut éviter que le système ne soit submergé et engorgé par des recours et des demandes qui doivent être traitées dans un cadre de proximité", précise Anne-Marie Brocas, la présidente du Haut Conseil.

Priorité aux personnes âgées

Première préconisation : créer 550 à 600 établissements de santé communautaires. Leur mission serait recentrée sur une médecine polyvalente. À l'Assemblée nationale, les avis sont partagés. Les personnes âgées seraient accueillies en priorité. Près de 20% des Français ont aujourd'hui plus de 65 ans. En 2050, ce sera 27%, soit 20 millions de personnes. Enfin, les grosses pathologies seraient traitées dans des hôpitaux départementaux, voire des centres hospitaliers universitaires. Le rapport préconise aussi de décloisonner les systèmes de soins en associant les médecins de ville aux nouvelles structures hospitalières.

