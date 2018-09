Guêpes : conseils pour éviter les piqûres

Sur le plateau de France 2, la journaliste Florence Griffond donne de précieux conseils pour se protéger des guêpes. Si vous découvrez un nid de guêpes, il faut "éviter de vous en occuper vous-même", car vous prenez le risque de vous faire attaquer. Rien ne sert d'appeler les pompiers, "ils n'interviennent que si le nid menace un lieu public ou si les guêpes sont entrées dans la maison". Il faut ainsi "appeler un professionnel et compter entre 90 et 200 €", préconise la journaliste. Il convient aussi de s'assurer que l'intervention est garantie. "C'est-à-dire que le professionnel s'engage à revenir si jamais le nid est toujours là au bout de deux semaines", poursuit-elle.

Les guêpes sont "attirées par le sucre et les protéines". Pour éviter de se faire piquer, il faut donc "couvrir au maximum les aliments et les bouteilles, éviter de gesticuler et vous pouvez fabriquer votre propre piège à guêpes en prenant une bouteille en plastique, en la coupant en deux puis en retournant le haut. Au fond vous mettez un tiers de bière, deux tiers de jus de pommes et ça marche très bien".

Aller à l'hôpital en cas de piqûre à la gorge ou au cou

Si on se fait quand même piquer, il faut savoir que "la majeure partie des piqûres ne sont pas dangereuses", rassure la journaliste. "Vous pouvez retirer le dard avec une pince à épiler, appliquer une pommade ou du vinaigre. En revanche, en cas de piqûre à la gorge ou au cou, il faut se rendre à l'hôpital, car le risque, c'est un gonflement qui pourrait bloquer les voies respiratoires", précise la journaliste.

