\"Gilets jaunes\" : Agnès Buzyn va recevoir des représentants de la Société française d\'ophtalmologie

La Société française d'ophtalmologie s'est alarmée des blessures oculaires lors des manifestations de "gilets jaunes".

"C'est un problème spécifique dont je souhaite discuter avec la Société française d'ophtalmologie", a-t-elle dit sur Europe 1. "Je vais les recevoir parce qu'ils m'ont alertée sur beaucoup de blessures à l'œil. Ce problème-là, spécifique, je vais le regarder avec eux".

Dans une tribune publiée mercredi sur Mediapart et accompagnée d'une pétition, une centaine de personnalités ont appelé la ministre à "lever le voile" sur le nombre de blessés, manifestants ou forces de l'ordre, hospitalisés depuis le début du mouvement. "Les hôpitaux reçoivent tout le monde, sans trier et sans ficher", a-t-elle répondu jeudi. "Un médecin, un urgentiste qui soigne un malade va connaître sa blessure mais ne va pas identifier s'il est un +gilet jaune+, un membre des forces de l'ordre ou même un passant qui a couru et s'est blessé".

Comptage des blessés difficile à réaliser

"Connaître le nombre de personnes hospitalisées qui seraient soit +gilets jaunes+ soit forces de l'ordre, ce n'est pas comme ça que les hôpitaux fonctionnent et je ne demanderai jamais aux soignants de ficher les malades qui arrivent", a-t-elle ajouté. Dans leur tribune, les signataires, dont le journaliste Edwy Plenel, l'écrivaine Annie Ernaux, l'acteur Swann Arlaud, des syndicalistes, des sociologues, s'indignent des blessures, parfois irréversibles, causées notamment par l'utilisation de lanceurs de balle de défense (LBD), et se disent "choqués" par le "silence" de "l'administration de la santé publique".