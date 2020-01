Gastro-entérite : vaste rappel de coquillages de l’Ouest de la France

En raison d’une contamination au virus de la gastro-entérite, de nombreux lots de coquillages en provenance de Bretagne et impropres à la consommation font l’objet d’un rappel de produits.

C’est une conséquence directe de l’épidémie de gastro-entérite qui sévit depuis Noël. Les coquillages de l’Ouest de la France, principalement ceux de la Baie du Mont-Saint-Michel, du Morbihan et de la Charente-Maritime sont porteurs du virus de la gastro-entérite, le norovirus, rejeté en masse via les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration. De ce fait, les coquillages de ces zones sinistrées sont impropres à la consommation en raison du risque de contamination qu’ils représentent.

Coques, palourdes, huîtres, moules…

Plusieurs produits font ainsi l’objet d’un rappel, comme le recense le magazine 60 millions de consommateurs.

Tous les coquillages en provenance de la baie du Mont-Saint-Michel et la zone d’Hirel (Ille-et-Vilaine) commercialisés chez Auchan : huîtres de Cancale n°2, huîtres France n°4, Moules de Bouchot St Michel AOP, Moules de Bouchot de Chausey, huîtres de Bretagne n°3 et huîtres spéciales de Quiberon n°2.

Toutes les moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel AOP, de toutes marques et de tous producteurs, conditionnées entre le 25/11/2019 et le 04/01/2020 ayant pour date limite de consommation le 12/01/2020.

Les palourdes de pêche 1 à 3 kg Pavillon France, numéro d’agrément sanitaire FR 35-1299-053 CE. Le rappel concerne tous les lots conditionnés entre le 25/11/2019 et le 31/12/2019 et commercialisés par Carrefour depuis le 25 novembre 2019.

Les huîtres creuses de Cancale (n° 2 et n° 3), les huîtres longues de France, les huîtres creuses de Cancale filière qualité Carrefour (n° 2, n° 3 et n° 4). Tous les lots conditionnés entre le 25/11/2019 et le 03/01/2020, d’agrément sanitaire FR 35-132-018 CE et vendus dans les magasins Carrefour sont concernés.

Les coques élevées en France 3 kg, les coques 2,7cm pêchées atlantique nord-est 3 kg, les palourdes japonaises 1 kg, les palourdes japonaises 3 kg, les huîtres fines n°2 Bretagne 5 kg, les huîtres fines n°3 Bretagne x 36, les huîtres n°3 fine Bretagne x 24, les huîtres n°4 Bretagne x 48 vendues entre le 16 et le 31/12/2019 dans les magasins U.

Les coques de pêche et les palourdes japonaises de marque Thaëron vendues notamment chez Carrefour et Auchan. Le rappel concerne les coques de pêche grosses et moyennes en conditionnement allant de 300 grammes à 5 kg, dont les dates limites de consommation étaient situées entre le 20/12/2019 et le 06/01/2020 et les palourdes japonaises d’élevage en conditionnement de 250 grammes à 3 kg, dont les dates limites de consommation étaient comprises entre le 30/12/2019 et le 06/01/2020.

Les huîtres fines bretonnes, coques élevage, coques de pêche, palourdes d'élevage et palourdes de pêche commercialisées dans les magasins Carrefour dont les numéros de lot sont compris entre 19...350 et 19...364 et d’estampille sanitaire : FR 56.034.009CE.

Six à 48 heures de période d’incubation

Le norovirus présent dans ces coquillages peut provoquer une gastro-entérite chez les consommateurs. La période d’incubation varie entre six et 48 heures. Les principaux symptômes comprennent des vomissements, des diarrhées, des crampes abdominales, des nausées, mais aussi de la fièvre, des maux de tête et une fatigue générale.

Les personnes ayant consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ces symptômes "sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation" recommande 60 millions de consommateurs.