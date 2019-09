Eurozapping : des supporters mafieux arrêtés ; pluies meurtrières en Espagne

Douze hooligans de la Juventus Turin derrière les verrous. Ils ont été arrêtés lundi 16 septembre lors d'une vaste opération policière en Italie. Selon l'enquête, ces chefs de groupe de supporters faisant pression sur le club de football italien pour acheter des billets à bas coûts qu'ils revendaient ensuite au prix fort. La Juventus a coopéré avec la police pour les neutraliser.

Des os de synthèse bienvenus

Les dégâts des inondations sont considérables en Espagne. Plus de 300 000 hectares sont toujours sous les eaux après cinq jours de pluie torrentielle. Au moins six personnes sont mortes et un homme est porté disparu à Alicante. Des milliers d'Espagnols ont dû être évacués. L'alerte rouge est passée, mais il faudra du temps pour retrouver une certaine normalité.

Des prothèses osseuses en 3D en Belgique. Grâce à une entreprise belge spécialisée dans les os de synthèse à base de céramique produits avec une imprimante 3D, plus besoin de prélever un morceau d'os du péroné d'un patient pour lui refaire la mâchoire par exemple. Pour le moment, l'entreprise fournit des prothèses simples.

